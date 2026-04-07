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Kanye West no podrá entrar al Reino Unido

Published

5 horas atrás

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La controversia en torno a Kanye West terminó afectando de manera directa la música en el Reino Unido. Las autoridades británicas optaron por negar su entrada al país, lo que llevó a la cancelación del Wireless Festival en Londres.

Esta decisión fue tomada por el Ministerio del Interior, que consideró que permitir que el artista ingresara no sería lo más adecuado para el bien público. Esto ocurrió después de que el rapero intentara organizar su viaje a través de un permiso electrónico.

La noticia provocó una reacción en cadena. Una vez que se hizo pública la postura oficial, los organizadores decidieron cancelar todo el evento y reembolsar a quienes habían comprado boletos.

El asunto también afectó al ámbito empresarial. Compañías como Pepsi, Rockstar Energy y Diageo decidieron retirar su apoyo como patrocinadores, mientras que PayPal dejó de estar presente como socio en la plataforma del festival.

La polémica está relacionada con acciones recientes del artista que han sido mal vistas en diversos sectores, incluidas organizaciones que luchan contra el antisemitismo, las cuales apoyaron la decisión de las autoridades.

En este contexto, uno de los festivales musicales más destacados del calendario británico fue eliminado, mostrando el impacto que las controversias pueden tener en la industria del entretenimiento.

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