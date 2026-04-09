Reacciones a la elección de Russo en la Defensoría del Pueblo

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2 horas atrás

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Diferentes diputados reaccionaron al nombramiento de Angela Russo como Defensora del Pueblo.

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