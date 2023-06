Realizando Metas vuelve a las urnas este domingo 2 de julio

Los miembros del partido Realizando Metas vuelven a las urnas este domingo 2 de julio, ejercicio democrático mediante escogerán las figuras electorales de su colectivo con miras a las elecciones generales del 2024.

De acuerdo con los datos suministrados por el Tribunal Electoral, un total de 218 mil 748 personas, inscritas hasta el 31 de enero de 2023, están habilitadas para ejercer su derecho al voto, en donde se escogerán los candidatos a alcaldes, diputados y representantes. Además, unas 582 escuelas y 715 mesas están habilitadas a nivel nacional.

El colectivo dió a conocer un itinerario de los lugares y hora en la que se prevé, lleguen a votar algunas de las figuras más reconocidas del partido y sus dirigentes:

8:00 a.m. Colegio Pedro Ameglio, San Miguelito, Luis Eduardo Camacho. De igual manera, a las 10: 00 a.m. en el Colegio Richard Newman se espera la presencial del expresidente y candidato presidencial Ricardo Martinelli y su esposa, la ex primera dama Marta de Martinelli. En tato que, a eso de las 12:00 mediodía, se espera que Alma Cortés, llegue a la Escuela Kuna Nega a ejercer su derecho al voto.

Los resultados extraoficiales de estos comicios electorales serán transmitidos a partir de las 4:00 de la tarde a través del TER (Transmisión Extraoficial de Resultados), del Tribunal Electoral.