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Realizarán evento virtual por el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo

Published

3 días atrás

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Bajo el lema «Autismo y humanidad: toda vida tiene valor», las Naciones Unidas buscar resalta la importancia del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se celebra cada 2 de abril.

Este año la organización internacional quiere reivindicar la» dignidad y el valor de todas las personas autistas como parte integrante de futuro común de la humanidad».

Actualmente, hay mucha desinformación sobre las personas autistas, por lo que se realizará un evento virtual para hacer un llamamiento a la acción para superar las narrativas limitadoras, así como para reconocer la dignidad inherente, la igualdad de derechos y el valor incondicional de todas las personas autistas.

El evento está organizado por el Instituto de Neurodiversidad, con el apoyo del Departamento de Comunicación Global de la ONU. El Instituto es una organización mundial de miembros fundada y dirigida por minorías neurodivergentes, con sede en Suiza y presencia en 40 países de todo el mundo. Como la mayor y más representativa iniciativa mundial de neurodiversidad, el Instituto trabaja para empoderar a las neurominorías, abogar por la igualdad de oportunidades y promover la aceptación y la educación.

El evento virtual se retransmitirá por el canal de YouTube de la ONU y por UN WebTV.

El debate de este año explora el papel de la neurodiversidad en la configuración de políticas que promuevan la salud y el bienestar, la educación de calidad, la igualdad de género, las oportunidades económicas, la reducción de las desigualdades, las comunidades sostenibles y las instituciones sólidas.

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