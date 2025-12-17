Ricardo Yearwood ingresará al Salón de la Fama de Briar Cliff University

El panameño Ricardo Yearwood será inducido al Salón de la Fama Atlético 2026 de Briar Cliff University, informó esta casa de estudio estadounidense.

Yearwood dejó una huella histórica con los Chargers: 1,787 puntos (11.º de todos los tiempos) y es el primero en porcentaje de tiro de campo en la historia del programa con 64.8%.

Además, aparece entre los jugadores con más robos con 215 y bloqueos con 98, también fue designado All-Region en tres temporadas.

De esta manera, Yearwood se suma a los panameños ya inmortalizados en otros Hall of Fame (BCU): Rolando Frazer, Eddie Warren, Mario Gálvez, Ernesto “Tito” Malcolm, Amado Martínez y Mario Butler.

La ceremonia de inducción se realizará el próximo 17 de enero en el campus de la universidad.