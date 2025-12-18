Jake Paul va contra su rival más exigente: Anthony Joshua

Jake Paul presume con orgullo de haberse convertido en la cara del boxeo durante la última década. Ahora, el YouTuber convertido en boxeador está listo para embarcarse en su aventura más arriesgada en el ring hasta la fecha, tras 13 peleas profesionales con un grupo diverso de oponentes que carecen del estatus y el talento de su próximo rival.

Paul peleará contra el bicampeón de peso pesado Anthony Joshua el viernes por la noche en el Kaseya Center, sede de los Miami Heat de la NBA. El combate programado a ocho asaltos se transmitirá por Netflix sin la designación de pago por evento.

Aunque Joshua, de 36 años (28-4, 25 KOs), no pelea desde septiembre de 2024, cuando fue noqueado por Daniel Dubois en cinco asaltos, es el claro favorito para arruinar los ambiciosos planes de Paul.

«Tengo todas las de perder», dijo Paul el miércoles en la última aparición de ambos boxeadores ante los medios antes del combate. No hay equipos deportivos en la historia que se hayan enfrentado con una diferencia tan grande en cuanto a habilidades, experiencia, currículum, altura y peso. Esta será la mayor sorpresa en la historia del deporte y ustedes podrán presenciarla.