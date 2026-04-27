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Roniel Ortiz: «Utilizaron la justicia a través de Kenia Porcell»

Published

5 horas atrás

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Roniel Ortíz, abogado de Ricardo Martinelli, revela detalles de las irregularidades que se registraron en el caso pinchazos.

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