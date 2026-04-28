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Asamblea ratifica a Antonio Tercero como director del IDAAN

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7 horas atrás

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El abogado Antonio Tercero González fue ratificado en el pleno legislativo como nuevo director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) luego de que la Comisión de Credenciales consideró su nombramiento potable ceñido a los requerimientos en ese cargo por su vinculación con esa institución.

La nueva figura gubernamental, que remplaza al ingeniero Rutilio Villarreal, quien renunció el pasado 4 de marzo del presente año, recibió el visto bueno del parlamento de las diversas bancadas después de casi tres horas de evaluación del nombramiento del designado por el Ejecutivo. 

Tercero González se desempeñaba como Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (CONADES), adscrito al Ministerio de la Presidencia de Panamá.

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