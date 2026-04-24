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Selección Sub17 retoma su preparación para el Mundial

Published

6 horas atrás

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Después de colgarse la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos de la Juventud, que se disputan en Ciudad de Panamá, es manos a la obra nuevamente para la Selección Masculina Sub-17 de Panamá en la continuación de su preparación con miras a la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

Bajo la mirada del entrenador Felipe Baloy, la escuadra Sub-17 volverá a los entrenamientos este lunes 27 de abril para iniciar un nuevo microciclo con jugadores de la Liga Panameña de Fútbol, Liga PROM y Liga Juvenil.

El nuevo microciclo será del lunes 27 al miércoles 29 de abril, en las instalaciones del Mañanitas Country Club, en horario de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026 esta programada para realizarse en el mes de noviembre en Doha.

A continuación, los llamados a entrenar.

PORTEROS

Adamir Aparicio          CD Plaza Amador 

Luis López                     Academia Costa del Este

Sebastián Sotelo           CD Plaza Amador  

DEFENSAS

José Bósquez                 Dep Árabe Unido

Alberto Adams               CD Plaza Amador 

Gian Carlos Alemán       CD Plaza Amador

Renso Reyes                    CA Independiente

Neir Marrugo                  CA Independiente

Stephen Domínguez      Sporting SM  

Cristian Ibarra                 CD Plaza Amador  

Ian Carlos Centella         Panamá City FC

Gabriel Quiroz                  Tauro FC  

VOLANTES

Joel Sánchez                     Tauro FC

Jossimar Insturaín           Tauro FC  

Lucas Norte                         CD Plaza Amador  

Lucio Ceballos                    Sporting SM  

Alfredo Maduro                 Club Deportivo del Este  

Estevis López                     Veraguas United  

Joseph Choy                      Club Deportivo del Este  

Alexander Tull                  Club Atlético Independiente  

Moisés Cabezas                Tauro FC

José Luis Asprilla              CD Universitario

Joseph López                    San Francisco FC

Oliver Pinzón                    CD Universitario  

Enderson González          Tauro FC

Cristian Morán                  Umecit FC

 DELANTEROS

Jorshua Gómez                    San Francisco FC

Thiago Chalmers                 CD Plaza Amador  

 

(Prensa Fepafut)

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