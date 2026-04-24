Selección Sub17 retoma su preparación para el Mundial

Después de colgarse la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos de la Juventud, que se disputan en Ciudad de Panamá, es manos a la obra nuevamente para la Selección Masculina Sub-17 de Panamá en la continuación de su preparación con miras a la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

Bajo la mirada del entrenador Felipe Baloy, la escuadra Sub-17 volverá a los entrenamientos este lunes 27 de abril para iniciar un nuevo microciclo con jugadores de la Liga Panameña de Fútbol, Liga PROM y Liga Juvenil.

El nuevo microciclo será del lunes 27 al miércoles 29 de abril, en las instalaciones del Mañanitas Country Club, en horario de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026 esta programada para realizarse en el mes de noviembre en Doha.

A continuación, los llamados a entrenar.

PORTEROS

Adamir Aparicio CD Plaza Amador

Luis López Academia Costa del Este

Sebastián Sotelo CD Plaza Amador

DEFENSAS

José Bósquez Dep Árabe Unido

Alberto Adams CD Plaza Amador

Gian Carlos Alemán CD Plaza Amador

Renso Reyes CA Independiente

Neir Marrugo CA Independiente

Stephen Domínguez Sporting SM

Cristian Ibarra CD Plaza Amador

Ian Carlos Centella Panamá City FC

Gabriel Quiroz Tauro FC

VOLANTES

Joel Sánchez Tauro FC

Jossimar Insturaín Tauro FC

Lucas Norte CD Plaza Amador

Lucio Ceballos Sporting SM

Alfredo Maduro Club Deportivo del Este

Estevis López Veraguas United

Joseph Choy Club Deportivo del Este

Alexander Tull Club Atlético Independiente

Moisés Cabezas Tauro FC

José Luis Asprilla CD Universitario

Joseph López San Francisco FC

Oliver Pinzón CD Universitario

Enderson González Tauro FC

Cristian Morán Umecit FC

DELANTEROS

Jorshua Gómez San Francisco FC

Thiago Chalmers CD Plaza Amador

(Prensa Fepafut)