DEPORTES NACIONALES
Selección Sub17 retoma su preparación para el Mundial
Después de colgarse la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos de la Juventud, que se disputan en Ciudad de Panamá, es manos a la obra nuevamente para la Selección Masculina Sub-17 de Panamá en la continuación de su preparación con miras a la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.
Bajo la mirada del entrenador Felipe Baloy, la escuadra Sub-17 volverá a los entrenamientos este lunes 27 de abril para iniciar un nuevo microciclo con jugadores de la Liga Panameña de Fútbol, Liga PROM y Liga Juvenil.
El nuevo microciclo será del lunes 27 al miércoles 29 de abril, en las instalaciones del Mañanitas Country Club, en horario de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026 esta programada para realizarse en el mes de noviembre en Doha.
A continuación, los llamados a entrenar.
PORTEROS
Adamir Aparicio CD Plaza Amador
Luis López Academia Costa del Este
Sebastián Sotelo CD Plaza Amador
DEFENSAS
José Bósquez Dep Árabe Unido
Alberto Adams CD Plaza Amador
Gian Carlos Alemán CD Plaza Amador
Renso Reyes CA Independiente
Neir Marrugo CA Independiente
Stephen Domínguez Sporting SM
Cristian Ibarra CD Plaza Amador
Ian Carlos Centella Panamá City FC
Gabriel Quiroz Tauro FC
VOLANTES
Joel Sánchez Tauro FC
Jossimar Insturaín Tauro FC
Lucas Norte CD Plaza Amador
Lucio Ceballos Sporting SM
Alfredo Maduro Club Deportivo del Este
Estevis López Veraguas United
Joseph Choy Club Deportivo del Este
Alexander Tull Club Atlético Independiente
Moisés Cabezas Tauro FC
José Luis Asprilla CD Universitario
Joseph López San Francisco FC
Oliver Pinzón CD Universitario
Enderson González Tauro FC
Cristian Morán Umecit FC
DELANTEROS
Jorshua Gómez San Francisco FC
Thiago Chalmers CD Plaza Amador
(Prensa Fepafut)
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