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Suspenden obras en vías importantes por Semana Santa

Published

17 horas atrás

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La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en coordinación con la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, informó que a partir de la medianoche del jueves, 2 de abril, hasta hasta el lunes 6 de abril  se suspenderán las obras, trabajos y actividades que requieran el cierre u ocupación de los carriles de circulación.

Esta medida aplicará a lo largo de la Carretera Panamericana, desde La Espiga de La Chorrera hasta la frontera en Paso Canoas, y desde la intersección con el Corredor Sur hasta el sector de Las Garzas de Pacora.

De igual manera, la suspensión abarcará las principales arterias viales, entre ellas las avenidas: Transístmica, Balboa, José Agustín Arango, José María Torrijos, Ricardo J. Alfaro y vía Israel.

Esta medida se toma para agilizar la movilidad en los días de asueto durante la Semana Santa.

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