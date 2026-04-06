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MOP y comerciantes de Río Abajo comparecen en la Asamblea Nacional

Published

8 horas atrás

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Una intensa discusión se dio en la Amsablea Nacional, entre funcionarios del MOP y comerciantes de Río Abajo, por el proyecto de ampliación de Vía España.

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