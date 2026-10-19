Senafront decomisa presunta sustancia ilícita y alta suma de dinero

Bajo el Plan Firmeza, el decomiso de 150 paquetes de presunta sustancia ilícita, más de B/. 13,500 en efectivo, cinco teléfonos celulares, dos vehículos incautados así como la captura de dos ciudadanos panameños, fueron el resultado de una inmediata acción policial en el área de operaciones de la Cuarta Brigada Occidental del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT).

El primer hecho se registró en el sector de Salsipuedes, distrito de Renacimiento, donde unidades del Batallón Coronel Tomás Armuelles dieron la voz de alto al conductor de un vehículo. El mismo hizo caso omiso, lo que provocó una persecución en la que dos unidades del Grupo de Reacción Inmediata Motorizada (GRIM) resultaron afectadas en un accidente de tránsito. Ambos efectivos permanecen recibiendo atención médica especializada, en un centro hospitalario de la región.

El vehículo en mención fue retenido en el área de Paso Canoas Arriba y, tras la coordinación con la Fiscalía de Drogas de Chiriquí, se procedió con la inspección de seis maletines en cuyo interior se encontraban los 150 paquetes de presunta sustancia ilícita.

En tanto, un segundo vehículo fue interceptado gracias a la rápida reacción de unidades del GRIM y los LINCES de la Policía Nacional en las proximidades de una central hidroeléctrica de la zona, como parte de la Operación Orión. En este vehicular se ubicó el dinero antes mencionado.

Ambos casos han sido puestos a órdenes de la autoridad competente para los trámites legales pertinentes, informó el Subcomisionado Adolfo Tejeira, jefe de esta dependencia.

Nuestros uniformados arriesgan diariamente su vida para garantizar la seguridad de todos; esa es la misión del SENAFRONT de los panameños. Reiteramos nuestro compromiso de proteger a nuestras comunidades fronterizas y mantener una ofensiva permanente contra el crimen organizado, garantizando el estricto cumplimiento de la ley.