Miviot de Veraguas ya recibió 40 biodigestores para reconstrucción de viviendas por sismo

Un abastecimiento de 40 unidades de biodigestores recibió este viernes la Regional del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) en la provincia de Veraguas.

El envío de estos equipos permitirá al personal de la Dirección de Mejoramiento Habitacional continuar las reconstrucciones de las casas afectadas por el reciente sismo e instalarles sus baños higiénicos.

Los encargados de bodegas de Veraguas almacenaron los biodigestores, que llegaron en dos camiones desde Panamá, para disponer para las atenciones en zonas vulnerables de la provincia.

En días pasados, la Regional de Coclé también recibió un cargamento de 40 biodigestores para los baños de las viviendas.