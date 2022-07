Serie B Italia | Fillipo ‘Pippo’ Inzaghi es presentando como DT del Reggina

Filippo Inzaghi es el nuevo entrenador de los amarantos y fue presentado hoy ante la prensa y la afición: “Estoy muy orgulloso de estar aquí en Reggio. Sabía por dónde podíamos haber empezado, pero arremangándonos podemos hacer mucho”. Encontré un patrón que ha hecho algo extraordinario, no podía renunciar a un transporte así, muchas ganas de hacerlo bien. Tenemos que enfrentar una realidad difícil, la gente debe saber. Hay mil cosas que hacer, pero esta propiedad está haciendo locuras. Lamento jugar los dos primeros fuera de casa, porque hubiera sido importante el calor de nuestra gente”.

“Me convenció el hecho de que me sentía querido a toda costa” – dijo el técnico – Después de lo que había pasado, era lo que estaba buscando. Estaba en Formentera con mi pareja y mi hijo de siete meses, Quería tomarme un poco de tiempo para estar tranquilo, pero este club ha hecho de todo para estar aquí. Mi carrera no se merece ciertos golpes que me he dado, a los entrenadores hay que respetarlos. Para el retiro tenemos poco tiempo, la prioridad es para formar el equipo. Trataré de entender quién puede ser parte del proyecto. Pero digo que no nos vamos a llevar por el cuello, queremos que la gente venga a Reggio con mucha ilusión, no por dinero”.

Inzaghi llega al equipo de Calabria para la temporada 22/23, luego de su desastroso paso por el Brescia, donde fue cesado en las últimas fechas.