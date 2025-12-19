Serie del Caribe 2026 se muda a México por problemas en Venezuela

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) informa que la ciudad de Zapopan, Jalisco, ha sido designada oficialmente como sede de la Serie del Caribe 2026, evento que se celebrará del 1 al 7 de febrero de 2026.

La designación se realizó tras la aprobación de la propuesta presentada por la Liga ARCO Mexicana del Pacífico (LAMP), la cual surgió a partir de una iniciativa de la organización Charros de Jalisco. Esta determinación fue adoptada luego de que México, Puerto Rico y la República Dominicana anunciaran su retiro de la sede originalmente prevista en la Gran Caracas, debido a diversos factores logísticos, ajenos a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Con esta decisión, Guadalajara volverá a fungir como anfitriona de la Serie del Caribe, tras la exitosa organización del certamen en su edición de 2018.

La Serie del Caribe 2026 contará con la participación de 5 equipos, siendo estos los campeones de las ligas de México, República Dominicana y Puerto Rico correspondientes a la presente temporada, con miras a la incorporación del equipo campeón de Venezuela. Panamá asistirá en calidad de invitada, para completar el grupo de participantes.