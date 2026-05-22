Spotify y Universal se unen para permitir que los usuarios hagan remezclas

Spotify y Universal Music Group han establecido una alianza estratégica para introducir una herramienta de inteligencia artificial generativa que permitirá a los usuarios de la versión Premium crear sus propias versiones y remezclas de canciones populares.

Este acuerdo busca transformar la interacción de los fanáticos con la música, estableciendo un modelo de consumo responsable que prioriza el consentimiento, el crédito y la compensación económica para los artistas originales.

«En Spotify nos dedicamos a resolver problemas complejos relacionados con la música, y las versiones y remezclas creadas por fans son el siguiente paso. Nuestro proyecto se basa en el consentimiento, el reconocimiento y la compensación para los artistas y compositores participantes. En cada transformación tecnológica, hemos colaborado con Sir Lucian y su equipo para que el ecosistema musical evolucione hacia una experiencia más enriquecedora y beneficiosa para los fans, y un resultado más gratificante para los artistas y compositores», declaró Alex Norström, codirector ejecutivo de Spotify.

El objetivo central de la iniciativa es generar nuevas fuentes de ingresos para los creadores mientras se fomenta una conexión más profunda y creativa entre los músicos y su audiencia a través de la tecnología.

Con este anuncio, ambas empresas pretenden liderar la evolución del ecosistema digital asegurando que la innovación tecnológica respete y fortalezca la artesanía humana.