OMS afirma que el ébola se propaga rápidamente en el Congo

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el viernes que el brote de ébola en el Congo se está propagando rápidamente y ahora representa un riesgo «muy alto» en la región, debido a la falta de recursos médicos y al descontento de la población, lo que dificulta la respuesta en una zona vulnerable y asolada por el conflicto.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que el riesgo de propagación global sigue siendo bajo, pero que la agencia de salud de la ONU estaba revisando al alza su evaluación del riesgo en el Congo, que anteriormente se consideraba «alto».

El director general de la OMS señaló que se han confirmado 82 casos en el Congo, con siete fallecimientos, aunque indicó que se cree que el brote es «mucho mayor». Añadió que actualmente hay casi 750 casos sospechosos y 177 fallecimientos sospechosos.

Se están enviando suministros urgentes a la provincia de Ituri, en el noreste del país, donde la enfermedad se ha estado propagando durante semanas en zonas donde muchas personas han sido desplazadas por el conflicto armado.

El personal médico de primera línea ha tenido dificultades debido a la falta de recursos y, en algunos casos, a la resistencia derivada de lo que se ha caracterizado como desinformación o situaciones en las que la política médica ha entrado en conflicto con las costumbres locales, como los ritos funerarios.