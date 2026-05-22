Mel Gibson revela el primer adelanto de “La resurrección de Cristo”

Mel Gibson mostró las primeras fotos de «La resurrección de Cristo», la tan esperada secuela de «La pasión de Cristo», una película que se convirtió en un fenómeno mundial cuando se estrenó en 2004.

THE RESURRECTION OF THE CHRIST: PART ONE – coming to theaters May 6, 2027. pic.twitter.com/eFXZu8qxzt — The Resurrection of The Christ (@ResurrectFilm) May 21, 2026

El director indicó que el proceso de filmación ha concluido tras 134 días de grabaciones en diversas localidades de Italia, como Roma, Bari, Matera, Brindisi, Craco y Ginosa. Este proyecto, en el que Gibson ha estado trabajando durante más de 20 años, se lanzará en dos partes.

De acuerdo con el nuevo calendario presentado por la producción, la primera parte ya no se lanzará el 26 de marzo de 2027, sino que se proyecta para el 6 de mayo de ese mismo año. Por otro lado, la segunda parte se ha reprogramado para el 25 de mayo de 2028.

Gibson afirmó que esta nueva producción se realizó tal como la había imaginado desde el principio y la describió como uno de los proyectos más significativos de su trayectoria. El cineasta mencionó que para él, esta historia significa mucho más que solo una película, considerándola incluso como una misión personal.

La nueva película contará con Jaakko Ohtonen interpretando a Jesús y Mariela Garriga en el papel de María Magdalena.

El avance ya ha comenzado a generar expectativas entre los fans de la película original, la cual es reconocida como una de las producciones religiosas más exitosas y discutidas del cine contemporáneo.