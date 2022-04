Subirá la gasolina otra vez.

La Secretaría Nacional de Energía informó este miércoles 20 de abril que el precio del combustible subirá una vez más, a partir de las 6:00 a.m. del próximo viernes 22 de abril hasta las 6:00 a.m. del viernes 6 de mayo.

La gasolina de 95 Oct. subirá B/. 0.04 centavos por galón; la de 91 Oct. bajará B/. 0.02 por galón; mientras que el Diesel bajo en azufre aumentará B/. 0.09 centavos por galón.

Basados en este ajuste, los nuevos precios serán los siguientes: B/. 1.22 el litro de gasolina de 95 Oct, la de 91 Oct. quedará en B/. 1.16 por litro y el Diesel bajo en azufre en B/. 1.25.