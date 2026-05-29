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Todo un éxito el tercer sorteo del Mega Bingo TV Mundial
La iniciativa, liderada por el despacho de la Primera Dama, busca transformar infraestructuras deterioradas en espacios dignos que promuevan la salud mental y el bienestar emocional de adultos mayores y ciudadanos en situación de calle.
Mediante la organización de sorteos con premios atractivos, se fomenta la solidaridad ciudadana para sostener programas que ofrecen atención médica, alimentación y refugio a quienes más lo necesitan.
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