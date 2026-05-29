Connect with us

NOTICIAS NACIONALES

Todo un éxito el tercer sorteo del Mega Bingo TV Mundial

NOTICIAS NACIONALES ÚLTIMA NOTICIAS MUNDIAL 2026

Estación Albrook abrirá más tarde este domingo por trabajos en la Línea 3

NOTICIAS NACIONALES

Cientos de panameños comenzarán a recibir el segundo pago de los programas de asistencia social

NOTICIAS NACIONALES

Procurador prosigue con la investigación contra la rectora de la UNACHI

ENTRETENIMIENTO NOTICIAS NACIONALES TECNOLOGÍA

XCOM Latam 2026 convertirá a Panamá en punto de encuentro para la industria de la comunicación en América Latina

NOTICIAS NACIONALES

Todo un éxito el tercer sorteo del Mega Bingo TV Mundial

Published

2 horas atrás

on

La iniciativa, liderada por el despacho de la Primera Dama, busca transformar infraestructuras deterioradas en espacios dignos que promuevan la salud mental y el bienestar emocional de adultos mayores y ciudadanos en situación de calle.

Mediante la organización de sorteos con premios atractivos, se fomenta la solidaridad ciudadana para sostener programas que ofrecen atención médica, alimentación y refugio a quienes más lo necesitan.

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Entradas recientes

Lo Último

HISTORIA DEL MUNDIAL 202636 segundos atrás

Jersey de México 2026 genera debate por el trato a sus artesanas

Empresa es duramente criticada por las condiciones laborales de las artesanas encargadas de elaborar el jersey conmemorativo de la Selección...
HISTORIA DEL MUNDIAL 20268 mins atrás

Canadá, México y Estados Unidos refuerzan controles sanitarios ante riesgo de ébola previo al Mundial 2026

A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Canadá, México y Estados Unidos han implementado...
NOTICIAS NACIONALES1 hora atrás

Estación Albrook abrirá más tarde este domingo por trabajos en la Línea 3

El Metro de Panamá informó que este domingo 31 de mayo la estación Albrook operará con un horario especial debido...
NOTICIAS INTERNACIONALES2 horas atrás

Ejército israelí promete intensificar la ofensiva contra Hezbulá

El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, prometió este viernes «intensificar el daño causado a Hizbulá» en...
NOTICIAS NACIONALES2 horas atrás

Todo un éxito el tercer sorteo del Mega Bingo TV Mundial

La iniciativa, liderada por el despacho de la Primera Dama, busca transformar infraestructuras deterioradas en espacios dignos que promuevan la...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!