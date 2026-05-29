Estación Albrook abrirá más tarde este domingo por trabajos en la Línea 3

El Metro de Panamá informó que este domingo 31 de mayo la estación Albrook operará con un horario especial debido a trabajos de infraestructura relacionados con la construcción de la Línea 3.

De acuerdo con la entidad, la Línea 1 funcionará normalmente desde las 7:00 a.m. entre las estaciones Villa Zaita y 5 de Mayo en ambos sentidos. No obstante, la estación Albrook comenzará a recibir usuarios a partir de las 9:00 a.m.

Las labores corresponden a una nueva fase de instalación del techo de la estación, como parte de las adecuaciones necesarias para la futura conexión con la Línea 3 del sistema.

Además, durante los trabajos estará inhabilitada temporalmente la pasarela peatonal que comunica la estación con la Gran Terminal de Transporte de Albrook, por lo que se recomienda a los pasajeros organizar sus traslados con anticipación.

El Metro explicó que estas obras buscan fortalecer la infraestructura y permitir una integración más eficiente entre ambas líneas ferroviarias.

La institución señaló que las medidas adoptadas también tienen como prioridad proteger la seguridad de los usuarios y del personal encargado de las maniobras de instalación de estructuras metálicas.

Las autoridades aconsejaron a quienes necesiten movilizarse por el área durante la mañana del domingo tomar previsiones para evitar demoras.

Una vez finalicen los trabajos programados, la estación retomará su horario habitual.