Toque de queda en San Miguelito y Colón para reducir inseguridad

El presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó una serie de medidas que ha adoptado el gobierno para reforzar el control del territorio nacional, principalmente desde los puertos y aeropuertos, para enfrentar las acciones delictivas del crimen organizado y brindar seguridad a los ciudadanos.

Durante su conferencia semanal, el presidente anunció que se realizan las coordinaciones con las alcaldías y gobernación para que, tanto en Colón como en el distrito de San Miguelito, se decreten toques de queda de 9:00 p.m. a 5:00 a.m., mientras los estamentos de seguridad trabajan para sacar a las pandillas de dichos sectores.

“Deseo que exista toque de queda en estos lugares que son, quizás, las zonas más afectadas por pandillas. También he instruido al Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) para que intensifique el patrullaje en costas, dentro de 50 millas, y tome la seguridad de todos los aeropuertos del país —Tocumen incluido— en los próximos días. El SENAN tendrá a su cargo la seguridad de los aeropuertos mientras depuramos esas terminales de transporte, sobre todo las áreas de carga”, dijo el mandatario en su acostumbrada conferencia desde el Anfiteatro del Palacio de Las Garzas.

El presidente Mulino mencionó que se ha instruido a la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) para que haga lo propio, a fin de que se refuerce el trabajo del resto de las autoridades, así como los diversos puntos de entrada, incluyendo los puertos privados.

Recordó que los puertos son concesionarios del Estado, por lo tanto, este también es territorio en el cual las autoridades panameñas, tanto de seguridad como el Ministerio Público e investigación, tienen plena competencia. “No puede haber ningún puerto que no permita la entrada a las autoridades. Espero que, si eso pasa —y espero que no esté pasando—, me lo informen de inmediato para poner orden. Los puertos del país que sean administrados en concesión por empresas privadas transnacionales, esa tierra también es de Panamá, pertenece al Estado panameño”, advirtió.