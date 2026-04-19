Transporte de carga tendrá nuevo horario para transitar en la Vía Centenario

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre informa a los transportistas de carga y a la ciudadanía en general que, a partir del lunes 20 de abril, se implementará un nuevo ajuste en los horarios de restricción para el equipo pesado en la Vía Centenario, quedando establecidos de 5:00 a.m. a 7:00 a.m. en la mañana y de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. en horas de la tarde.

Bajo este nuevo esquema, los puntos de retención obligatoria se mantienen operativos: el transporte que se dirige a la capital será retenido en La Pesa de La Chorrera, mientras que el flujo hacia el interior del país culminará su recorrido en el sector de Centennial, frente a Altaplaza, durante las horas señaladas.

Esta modificación responde a la necesidad de optimizar el flujo vehicular y reforzar la seguridad vial en las rutas principales.