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Transporte de carga tendrá nuevo horario para transitar en la Vía Centenario

Published

1 día atrás

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La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre informa a los transportistas de carga y a la ciudadanía en general que, a partir del lunes 20 de abril, se implementará un nuevo ajuste en los horarios de restricción para el equipo pesado en la Vía Centenario, quedando establecidos de 5:00 a.m. a 7:00 a.m. en la mañana y de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. en horas de la tarde.

Bajo este nuevo esquema, los puntos de retención obligatoria se mantienen operativos: el transporte que se dirige a la capital será retenido en La Pesa de La Chorrera, mientras que el flujo hacia el interior del país culminará su recorrido en el sector de Centennial, frente a Altaplaza, durante las horas señaladas.

Esta modificación responde a la necesidad de optimizar el flujo vehicular y reforzar la seguridad vial en las rutas principales.

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