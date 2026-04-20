NOTICIAS NACIONALES
Se registro un nuevo homicidio en la provincia de Colón
Otra persona fue asesinada en la provincia de Colón; ya suman 25 personas vícitmas de la violencia en lo que va del año.
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