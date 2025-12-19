Connect with us

Trump afirma que no está descartada una guerra con Venezuela

Descubren en Italia un gigantesco "valle de los dinosaurios" con miles de huellas fósiles

EE.UU. designa al Clan del Golfo como un grupo terrorista

Bielorrusia se ofrece para recibir a Maduro como exiliado

José Antonio Kast logra es el nuevo presidente de Chile

5 horas atrás

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela, tras meses destruyendo embarcaciones supuestamente cargadas con droga cerca del país suramericano.

«No lo descarto, no», dijo el mandatario en una entrevista telefónica con la cadena NBC News realizada el jueves y difundida este viernes.

Trump ordenó el martes bloquear la entrada y salida de Venezuela de todos los petroleros sancionados por Estados Unidos, una semana después de haber incautado un barco cargado con crudo cerca de las costas venezolanas.

Estados Unidos aumentó así la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de liderar el Cartel de los Soles, algo que Caracas niega, tras meses de bombardeos a supuestas lanchas pertenecientes al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

En la entrevista, Trump dijo que habrá más incautaciones petroleras y, al ser preguntado por un cronograma, agregó: «Depende. Si son tan insensatos como para seguir navegando, serán llevados a uno de nuestros puertos».

 

