Descubren en Italia un gigantesco «valle de los dinosaurios» con miles de huellas fósiles

Un descubrimiento asombroso ha emergido en los Dolomitas de Italia. En el parque Nacional de Stelvio, científicos han encontrado lo que se denomina el «valle de los dinosaurios»: un extenso yacimiento que contiene miles de impresionaes fósiles de dinosaurios que habitaron el área hace aproximadamente 210 millones de años, en el periodo Triásico Tardío.

Estas impresiones son de prosaurópodos, dinosaurios herbívoros con cuellos largos que se consideran antecesores de especies como el brontosaurio. Lo más sorprendete es que muchas de estas marcas se encuentran actualmente en muros verticales de la montaña, algunas con un diámetro de hasta 40 centímetros, donde todavía se pueden observar detalles como dedos y garras.

Un hallazgo inesperado que marca la historia

Este descubrimiento se realizó de forma inesperada. El fotógrafo de naturalez Elio Della Ferrara, mientras capturaba imágenes de vida silvestre, detectó una pared llena de huellas y avisó al paleontólogo Cristiano Dal Sasso, del Museo de Historia Natural de Milán. Desde ese momento, se inició una investigación científica en colaboración con el MUSE de Trento y la Universidad de Milán.

De acuerdo con los especialistas, este es uno de los yacimientos de huellas del Triásico más significativos a nivel mundial.

Numerosas huellas y prueba de vida en manada

Los primeros estudios indican una densidad inusual: entre 4 y 6 impresiones por metro cuadrado, lo cual es raro. Esto sugiere que los dinosaurios se movían en grandes grupos. Asimismo, hay impresiones de diferentes tamaños, incluyendo las de individuos jóvenes, lo que apoya la idea de que caminaban junto a sus crías.

El yacimiento se extiende a lo largo de cinco kilómetros, con cerca de 30 afloramientos identificados. En uno de ellos se han contabilizado de 1.500 a 2.00 impresiones.

Años de investigación por delante

La región está situada entre 1.800 y 2.400 metros de altura, lo que dificulta su acceso. Por esta razón, los científicos tienen la intención de realizar un mapeo del área usando drones, una tarea que llevará muchos años, pero que permitirá entender a fondo este impresionante lugar.

Los expertos señalan que las impresiones se formaron cuando los sedimentos eran aún suaves, en antiguas llanuras mareales cercanas al océano Tetis. Esa situación permitió la preservación de detalles anatómicos muy finos, los cuales son visibles hasta hoy.

Un laboratorio natural al aire libre

Aunque aún falta por publicar investigaciones científicas completas, los investigadores consideran la zona como un laboratorio natural excepcional, ideal para seguir analizando el comportamiento y la vida social de estos dinosaurios primitivos.

Con la llegada del verano y el derretimiento de la nieve, no se descarta que surjan nuevas impresiones y hallazgos, lo que podría convertir al «valle de los dinosaurios» en uno de los lugares paleontológicos más fascinantes del mundo.