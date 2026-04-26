Trump asegura que el sospechoso del tiroteo actuó por motivos anticristianos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que el sospechoso del tiroteo ocurrido anoche en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca actuó movido por un «odio» profundo hacia los cristianos, basándose en un manifiesto y en información recabada por las autoridades tras el incidente.

En una entrevista telefónica con la cadena Fox News, Trump describió al atacante como un «tipo muy problemático» cuyos motivos, según el mandatario, tenían un trasfondo religioso radical.

«Cuando lees su manifiesto, odia a los cristianos. Eso es seguro. Es un odio fuerte, anticristiano», señaló el presidente, quien fue evacuado por el Servicio Secreto el sábado por la noche tras escucharse disparos en el hotel Washington Hilton, fuera de la sala donde se celebraba la cena.

El tirador era un profesor de California

Los servicios secretos estadounidenses redujeron y arrestaron este sábado a un joven que intentó entrar armado a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), evento al que asistían el presidente Donald Trump, la primera dama y miembros del Gobierno estadounidense.

Aunque las autoridades no han dado el nombre del sospechoso, medios locales e internacionales se refieren a él como Cole Tomas Allen, un hombre de 31 años residente en Torrance, en el estado de California (EE.UU.), que trabajaba como profesor.