Connect with us

NOTICIAS INTERNACIONALES

Trump asegura que el sospechoso del tiroteo actuó por motivos anticristianos

NOTICIAS INTERNACIONALES

Atentado en Colombia deja varios muertos

NOTICIAS INTERNACIONALES

Se extiende alto fuego entre Israel y el Líbano por 3 semanas

NOTICIAS INTERNACIONALES

Netanyahu confirma por primera vez su diagnóstico de cáncer de próstata

NOTICIAS INTERNACIONALES

Tiroteo en Luisiana deja 10 personas heridas

NOTICIAS INTERNACIONALES

Trump asegura que el sospechoso del tiroteo actuó por motivos anticristianos

Published

29 mins atrás

on

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que el sospechoso del tiroteo ocurrido anoche en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca actuó movido por un «odio» profundo hacia los cristianos, basándose en un manifiesto y en información recabada por las autoridades tras el incidente.

En una entrevista telefónica con la cadena Fox News, Trump describió al atacante como un «tipo muy problemático» cuyos motivos, según el mandatario, tenían un trasfondo religioso radical.

«Cuando lees su manifiesto, odia a los cristianos. Eso es seguro. Es un odio fuerte, anticristiano», señaló el presidente, quien fue evacuado por el Servicio Secreto el sábado por la noche tras escucharse disparos en el hotel Washington Hilton, fuera de la sala donde se celebraba la cena.

El tirador era un profesor de California

Los servicios secretos estadounidenses redujeron y arrestaron este sábado a un joven que intentó entrar armado a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), evento al que asistían el presidente Donald Trump, la primera dama y miembros del Gobierno estadounidense.

Aunque las autoridades no han dado el nombre del sospechoso, medios locales e internacionales se refieren a él como Cole Tomas Allen, un hombre de 31 años residente en Torrance, en el estado de California (EE.UU.), que trabajaba como profesor.

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Entradas recientes

Lo Último

NOTICIAS INTERNACIONALES29 mins atrás

Trump asegura que el sospechoso del tiroteo actuó por motivos anticristianos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que el sospechoso del tiroteo ocurrido anoche en la Cena...
NOTICIAS NACIONALES20 horas atrás

Al menos 28 personas afectadas por derrame agroquímico en Colón

El Ministerio de Salud informó que se registraron 28 personas afectadas por un derrame de agroquímico en el sector de...
NOTICIAS NACIONALES1 día atrás

Banco de Desarrollo Agropecuario logra controlar pérdidas que genera el BDA

Como parte del plan de reestructuración del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), el gerente general del Banco Nacional de Panamá...
NOTICIAS INTERNACIONALES1 día atrás

Atentado en Colombia deja varios muertos

Un atentado con explosivos se produjo este s{abado en vía Panamericana entre las ciudades colombianas de Cali y Popayán, dejando...
NOTICIAS NACIONALES1 día atrás

Garantizan jamón y arroz nacional en las Naviferias del IMA

El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario, Nilo Murillo informó en el Consejo de Gabinete Ampliado celebrado en La Villa...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!