Irán ofrece reabrir el estrecho de Ormuz si EE.UU. termina la guerra

Irán ha ofrecido poner fin al bloqueo del estrecho de Ormuz a cambio de que Estados Unidos levante el bloqueo y ponga fin a la guerra, informaron dos funcionarios regionales el lunes. Según la propuesta, las conversaciones sobre su programa nuclear se abordarían posteriormente. Es poco probable que el presidente estadounidense, Donald Trump, acepte la oferta. El alto el fuego vigente mantiene a Estados Unidos e Irán en un frágil punto muerto respecto al estrecho.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, estuvo en Rusia el lunes para reunirse con el presidente Vladimir Putin, como parte de una gira que incluyó dos paradas en Pakistán, donde los líderes se esfuerzan por reactivar las estancadas conversaciones entre Teherán y Washington.

Desde el inicio de la guerra, al menos 3.375 personas han muerto en Irán y al menos 2.509 en Líbano, donde se reanudaron los combates entre Israel y Hezbolá dos días después del comienzo de la guerra con Irán. Además, 23 personas han muerto en Israel y más de una docena en los estados árabes del Golfo. Quince soldados israelíes en Líbano, 13 militares estadounidenses en la región y seis cascos azules de la ONU en el sur de Líbano han perdido la vida.