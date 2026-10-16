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¿Un carro que vuela? Tesla muestra las capacidades de su nuevo Roadster

Published

1 hora atrás

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Tesla pretende llevar los autos deportivos eléctricos a un nuevo nivel con un producto que no solo asegura gran velocidad, sino también maniobras impresionantes que parecen de una película de ciencia ficción. La empresa presentó el jueves 15 de octubre la última versión del Roadster, un auto que incluye tecnología creada junto a SpaceX y que tiene la capacidad de levantarse del suelo con propulsores especiales.

La demostración tuvo lugar en las instalaciones de prueba de cohetes de SpaceX en Texas, donde el auto realizó diversas pruebas para evidenciar sus capacidades. En una de estas, el automóvil ascendió por una rampa curvada hasta quedar en posición vertical, saltó al aire, realizó un giro en el aire y aterrizó suavemente en el suelo.

 

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Sin embargo, las acrobacias no son la única característica sorprendente de este modelo. Según lo presentado, el coche deportivo podrá llegar de cero a casi 100 kilómetros por hora en menos de un segundo, una cifra que lo colocaría entre los autos más rápidos en aceleración.

¿De qué manera funciona la tecnología que permite que el Roadster se eleve?

El sistema de propulsión fue creado a través del trabajo de ingenieros de Tesla y SpaceX. A diferencia de los cohetes tradicionales que usan combustible para producir empuje, esta tecnología utiliza aire comprimido que se almacena a alta presión.

Los propulsores generan la potencia necesaria para realizar movimientos en el aire y elevar el coche durante las demostraciones. Esta mezcla de ingeniería automotriz y tecnología espacial es uno de los aspectos más destacados de la nueva propuesta de Tesla.

La compañía informó que el Roadster se ofrecerá en tres versiones: Performance, Thrust y Rocket, aunque todavía no ha anunciado los precios de cada una.

¿Será posible utilizarlo en las calles?

Las capacidades del coche también suscitan dudas sobre su uso fuera de las áreas de pruebas. Durante la presentación, el empresario admitió que el automóvil deportivo no está necesariamente «optimizado para la seguridad», una afirmación que plantea preguntas sobre los requisitos que debe cumplir para obtener la aprobación necesaria para circular en vías públicas.

Por el momento, Tesla planea comenzar la producción del nuevo Roadster en 2028. Sin embargo, aún faltan detalles por confirmar, incluido los precios finales y las condiciones para el uso de los propulsores.

Con esta iniciativa, Tesla busca avanzar su coche deportivo eléctrico más allá de la aceleración convencional, aunque su entrada al mercado dependerá de cómo se definan sus características técnicas y los requisitos de seguridad para su circulación.

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