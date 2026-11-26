Los astrónomos han confirmado más de 6400 planetas más allá de nuestro sistema solar desde que se anunciaron los primeros en 1992. Una comunidad mundial de astrónomos aficionados ha participado durante mucho tiempo en esta búsqueda. Algunos examinan datos públicos de telescopios en busca de pequeñas disminuciones recurrentes en el brillo de una estrella, lo cual podría indicar la presencia de un planeta en órbita. Otros utilizan sus propios telescopios para detectar estas variaciones y comparten sus hallazgos con los investigadores.

Desde hace años, los astrónomos emplean la inteligencia artificial (IA) en esta labor. En 2017, un grupo de investigadores entrenó una red neuronal utilizando 15 000 señales —previamente analizadas por astrónomos— provenientes del telescopio espacial Kepler de la NASA. A partir de estos ejemplos, el modelo aprendió a identificar qué patrones en la luz estelar tienen más probabilidades de ser causados ​​por un planeta. Cuando los investigadores aplicaron este modelo para examinar señales más débiles, una de ellas los condujo al descubrimiento de un octavo planeta orbitando la estrella Kepler-90.

Actualmente, herramientas como Astra permiten a los astrónomos aficionados diseñar y llevar a cabo sus propias búsquedas, a menudo utilizando datos que ya han revelado las señales más evidentes de exoplanetas. Kevin Bond, ingeniero en OpenAI, se acercó a la astronomía gracias a su afición por fotografiar el cielo nocturno. Él utilizó Codex para analizar observaciones de unas 100 000 estrellas recopiladas por el telescopio Kepler, una misión dedicada a la búsqueda de planetas que estuvo activa entre 2009 y 2018. Por su parte, Ethan Byrd —fundador de Primitive, una empresa emergente de infraestructura de correo electrónico— siempre ha sentido pasión por la astronomía. Trabajando de forma independiente a Bond, probó varios modelos de IA antes de optar por Astra para analizar datos de telescopios correspondientes a unos 19 millones de estrellas.

Ambas búsquedas permitieron identificar posibles exoplanetas. Tanto Bond como Byrd han recurrido a astrónomos profesionales para obtener una evaluación independiente de sus resultados. Bond contactó a un astrónomo del Instituto SETI, quien realizó una búsqueda independiente y confirmó dos de las señales que Bond había detectado en los datos de Kepler. Byrd, a su vez, envió uno de sus candidatos más sólidos a los investigadores que trabajan en la misión TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) de la NASA. Está a la espera de un análisis más detallado, y hay otros dos candidatos pendientes de ser presentados.

En busca de caídas en la luz estelar

Una de las formas más habituales de descubrir un exoplaneta consiste en observar la estrella alrededor de la cual orbita. Cuando un planeta pasa por delante de su estrella —desde nuestra perspectiva en la Tierra—, bloquea una pequeña parte de su luz. Los astrónomos denominan «tránsito» a este paso. En un gráfico que representa el brillo de la estrella a lo largo del tiempo —conocido como curva de luz—, el tránsito aparece como una caída en la intensidad. Si esta caída se repite a intervalos regulares, los astrónomos saben cuándo volver a observar.

La búsqueda de este patrón en miles de estrellas es, en parte, un desafío de programación. Los astrónomos han publicado diversos métodos para identificar estas leves caídas recurrentes a partir de años de mediciones. Bond utilizó «Codex» para comparar dichos métodos, integrarlos en un programa de búsqueda y comprobar si las modificaciones en el código mejoraban los resultados. Un agente de inteligencia artificial analizaba las curvas de luz en busca de señales prometedoras, mientras que otro realizaba comprobaciones más exhaustivas sobre los candidatos detectados por el primero.