PlayStation lanza la actualización Spec IV de Gran Turismo 7 y revela su mando DualSense

Sony Interactive Entertainment y Polyphony Digital anunciaron la llegada de la actualización Spec IV (Parte 1) para Gran Turismo 7, acompañada por la presentación oficial del control inalámbrico DualSense – Gran Turismo Limited Edition, diseñado para conmemorar los 30 años de la franquicia.

Seis nuevos vehículos y el circuito Sportsland Sugo

La actualización gratuita Spec IV (Parte 1) añade nuevos contenidos y modalidades para explorar el mundo del automovilismo. Entre las principales novedades destaca la incorporación del histórico circuito japonés Sportsland Sugo, así como seis vehículos de distintas épocas y conceptos:

Xiaomi Vision Gran Turismo: Un hiperauto eléctrico de diseño aerodinámico con habitáculo en forma de gota de agua y canales de flujo de aire que logran un coeficiente de arrastre de 0.29 y una eficiencia aerodinámica de 4.1.

Un hiperauto eléctrico de diseño aerodinámico con habitáculo en forma de gota de agua y canales de flujo de aire que logran un coeficiente de arrastre de 0.29 y una eficiencia aerodinámica de 4.1. Ferrari F355 Berlinetta ’94: El clásico modelo deportivo de motor central con carrocería concebida por Pininfarina.

El clásico modelo deportivo de motor central con carrocería concebida por Pininfarina. Honda Civic Si versión Group A ’87: Basado en el emblemático Mugen Motul Civic que conquistó el Campeonato de Japón de Turismos de 1987.

Basado en el emblemático Mugen Motul Civic que conquistó el Campeonato de Japón de Turismos de 1987. Mazda RX-Vision GT3 Evo ’26: Evolución del concepto de carreras impulsado por motor rotativo de cuatro rotores y tecnología SKYACTIV.

Evolución del concepto de carreras impulsado por motor rotativo de cuatro rotores y tecnología SKYACTIV. Honda Step WGN Spada Premium Line ’23: Miniván familiar de alta gama con detalles en cromo platino.

Miniván familiar de alta gama con detalles en cromo platino. Citroën 2 CV 6 Charleston ’86: El histórico automóvil francés producido durante más de cuatro décadas.

Adicionalmente, la actualización incluye seis nuevos eventos en el modo World Circuit, opciones extendidas en el visor de autos (Car Viewer), el modo Experience y nuevas locaciones para el modo de fotografía Scapes.

Mando conmemorativo por los 30 años de la saga

Para celebrar las tres décadas de la franquicia nacida en 1997, Polyphony Digital presentó el mando DualSense – Gran Turismo Limited Edition. El dispositivo cuenta con un panel frontal de textura estilo fibra de carbono, franjas de carreras y gráficos inspirados en el deporte motor.

Respecto al lanzamiento, Kazunori Yamauchi, presidente de Polyphony Digital, expresó: «Hace treinta años, Gran Turismo comenzó con la visión de compartir la belleza y la alegría del automóvil. Este mando conmemorativo celebra el viaje que hemos compartido juntos».

El mando estará disponible con un precio de venta recomendado de $84.99 USD / €84.99 / £74.99 / ¥12,480. Las reservas iniciarán el 22 de octubre, mientras que su lanzamiento al mercado global está programado para el 10 de diciembre.