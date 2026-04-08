Unidad de Metrobús quedó en medio de una balacera en Pedregal

En horas de la tarde de ayer, se produjo un incidente en la entrada de Rana de Oro, ubicada en la avenida José María Torrijos, cuando una de nuestras unidades en servicio resultó afectada por una circunstancia fortuita y completamente ajena al normal desenvolvimiento de la operación del sistema.

Durante el hecho, uno de los vidrios del móvil resultó impactado, y como consecuencia, lamentablemente dos de nuestros usuarios resultaron heridos.