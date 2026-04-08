Gabinete aprueba proyecto que adopta la convención del Metro y sus mecanismos de medición

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley N.° 11-26, por el cual se aprueba la Convención del Metro, firmada en París el 20 de mayo de 1875 y modificada el 6 de octubre de 1921, para que Panamá se integre plenamente a los mecanismos internacionales que garantizan la trazabilidad, uniformidad y comparabilidad de las mediciones.

Este instrumento establece el marco jurídico como aspecto fundamental para la competitividad económica, la innovación, la industria, la salud, la seguridad y la protección del consumidor, con el cual se organizó y consolidó el sistema internacional de metrología, a través de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM, por sus siglas en inglés).

La aprobación responde al compromiso del país de fortalecer su infraestructura nacional de calidad, alineándose con estándares científicos y técnicos reconocidos mundialmente, que establece el funcionamiento de la BIPM como una institución científica internacional permanente cuyas responsabilidades incluyen la conservación de los prototipos internacionales, la comparación de patrones nacionales y la realización de actividades técnico-científicas de precisión.

Establece derechos y obligaciones para los Estados parte, incluyendo la participación en las Conferencias Generales de Pesas y Medidas (CGPM), la integración al Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM) y la contribución financiera conforme a una escala basada en la población.

La Convención del Metro impulsa también la inserción de Panamá en la agenda internacional de fortalecimiento de la infraestructura de calidad, apoyando la adopción de tecnologías emergentes, la consolidación de capacidades metrológicas nacionales y la transición hacia un ecosistema productivo más competitivo y moderno.

En esa misma línea, el Consejo de Gabinete también dio el visto bueno al proyecto de ley N.°12-26, que aprueba el Convenio por el que se establece una Organización Internacional de Metrología Legal (OIML), firmado en París, el 12 de octubre de 1955, modificado en 1968, cuya ratificación permitirá a Panamá convertirse en miembro pleno, otorgándole representatividad con voz y voto.

Panamá mantiene actualmente la categoría de miembro correspondiente, la cual limita su participación en la Conferencia Internacional e impide ejercer voz y voto en la toma de decisiones. Al convertirse en miembro pleno, se le otorga representatividad, participación en los procesos técnicos y regulatorios y acceso directo a los Comités Técnicos responsables de la elaboración de documentos normativos en actividades económicas y regulatorias del país.

La participación como miembro pleno, igualmente, fortalecerá la cultura de calidad en el país; promoverá la armonización técnica con los demás Estados miembros; mejorará la competitividad del sector productivo mediante estándares homogéneos; impulsará la trazabilidad y la confiabilidad de las mediciones; apoyará la modernización tecnológica; y facilitará el comercio internacional de bienes y servicios.

Se señala que el Centro Nacional de Metrología de Panamá (CENAMEP AIP), como Instituto Nacional de Metrología y punto de contacto técnico y científico ante la OIML y el BIPM, asumirá los costos asociados a la membresía plena, garantizando la sostenibilidad técnica, operativa y financiera de la participación de la República de Panamá en esta organización internacional.