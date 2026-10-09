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Unión Europea retira a Panamá de su lista negra fiscal

Published

15 horas atrás

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La Unión Europea (UE) reconoció los avances de Panamá en materia de transparencia y buenas prácticas fiscales, por lo que anunció el retiro del país de su lista negra de jurisdicciones no cooperadoras, pasando ahora al Anexo II.

Este resultado responde a un esfuerzo conjunto que incluyó el liderazgo del presidente José Raúl Mulino, el trabajo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), las gestiones diplomáticas y el acompañamiento del sector privado.

El cambio representa un paso importante para Panamá y contribuye a fortalecer la confianza internacional, mejorar las condiciones para atraer inversión, impulsar la actividad económica y favorecer la generación de empleos.

El Gobierno destaca que Panamá ha demostrado su capacidad para cumplir sus compromisos internacionales manteniendo, al mismo tiempo, su competitividad como centro financiero y económico.

La permanencia en el Anexo II significa que la UE considera a Panamá una jurisdicción cooperadora, aunque mantiene compromisos o ajustes pendientes relacionados con transparencia y buenas prácticas fiscales, indicativo que el proceso de trabajo es continuo.

La Unión Europea continuará monitoreando el cumplimiento de estos compromisos.

Las autoridades panameñas han señalado que el objetivo es consolidar al país como una economía confiable, estable y conectada con el mundo, generando mayores oportunidades y bienestar para la población.

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