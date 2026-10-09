Connect with us

NOTICIAS NACIONALES

Aeronaval detecta 46 paquetes de droga escondidos en contenedor con destino a Bélgica

NOTICIAS NACIONALES

Terremoto: Se reportan estructuras dañadas en el interior del país

NOTICIAS NACIONALES

Unión Europea retira a Panamá de su lista negra fiscal

NOTICIAS NACIONALES

Ministro Champan: "Panamá recupera la confianza y la credibilidad"

NOTICIAS NACIONALES

Policía Nacional inaugura el primer programa escuela vigilante en Los Santos

NOTICIAS NACIONALES

Aeronaval detecta 46 paquetes de droga escondidos en contenedor con destino a Bélgica

Published

14 horas atrás

on

La Aeronaval frustró otro trasiego de sustancia ilícita hacia Europa, tras detectar y asegurar 46 paquetes ocultos en los paneles de refrigeración de un contenedor que transitaba por una terminal portuaria de Colón, procedente de Ecuador y con destino final a Bélgica, a través de la Operación Escudo Protector y del Plan Firmeza, impulsado por el Ministerio de Seguridad Pública, en coordinación con los estamentos de seguridad.

El hallazgo se produjo mediante labores de inteligencia, perfilamiento y verificación de carga contenerizada, desarrolladas por unidades de la Sección de Inteligencia Portuaria de la Aeronaval. Durante estas acciones, se identificó un contenedor que mantenía como puerto de origen Guayaquil, Ecuador, con transbordo en Panamá y destino final Amberes, Bélgica.

En coordinación con la Fiscalía de Drogas de Colón y Gunayala, se efectuó la diligencia de allanamiento y registro del contenedor, que permitió ubicar los 46 paquetes de presunta sustancia ilícita, cuyo tipo está pendiente de determinar.

Con este resultado, la Aeronaval contabiliza 59,463 paquetes de presuntas sustancias ilícitas incautados mediante 90 operaciones desarrolladas en lo que va de 2026, reafirmando su compromiso de fortalecer los controles de seguridad marítima y portuaria, así como combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Publicidad

Entradas recientes

Lo Último

NOTICIAS NACIONALES10 horas atrás

Terremoto: Se reportan estructuras dañadas en el interior del país

Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió este viernes el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros, según informó...
ENTRETENIMIENTO12 horas atrás

Dua Lipa y Callum Turner disfrutaron del béisbol junto a un fanático que no los identificó

Ni la popularidad de Dua Lipa ni la de Callum Turner fueron suficientes para que un famoso amante del béisbol...
NOTICIAS INTERNACIONALES13 horas atrás

La sudafricana “Navi” Pillay gana el Premio Nobel de la Paz 2026

Navanethem “Navi” Pillay, abogada nacida en Sudáfrica y antigua comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, cuya trayectoria abarca...
NOTICIAS NACIONALES14 horas atrás

Aeronaval detecta 46 paquetes de droga escondidos en contenedor con destino a Bélgica

La Aeronaval frustró otro trasiego de sustancia ilícita hacia Europa, tras detectar y asegurar 46 paquetes ocultos en los paneles...
Agenda Cultural14 horas atrás

Conoce todo lo que trae la Agenda Cultural del 9 al 16 de octubre

El Ministerio de Cultura dio a conocer la cartelera oficial de eventos culturales de la semana del 9 al 16...
ENTRETENIMIENTO15 horas atrás

Bridgerton tendrá una nueva serie sobre la historia de amor de Violet y Edmund

El mundo de Bridgerton continuará expandiéndose, esta vez con un romance que sucedió mucho antes de los amores que han...
Recomendaciones culturales15 horas atrás

Festival Nacional de Teatro 2026 reúne obras y espacios de formación para impulsar las artes escénicas

El teatro panameño tiene una nueva cita con el público durante el Festival Nacional de Teatro 2026, que reúne cinco...
NOTICIAS NACIONALES15 horas atrás

Unión Europea retira a Panamá de su lista negra fiscal

La Unión Europea (UE) reconoció los avances de Panamá en materia de transparencia y buenas prácticas fiscales, por lo que...
NOTICIAS NACIONALES17 horas atrás

Ministro Champan: «Panamá recupera la confianza y la credibilidad»

El ministro de Economía, Felipe Chapman, destacó la importancia de que Panamá finalmente ha salido de la lista negra de...
SALUD Y VIDA1 día atrás

Rusia descartó la existencia de un riesgo epidémico en la región de Siberia

Las autoridades sanitarias rusas aseguran que no se han detectado casos de peste entre las personas que tuvieron contacto con...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!