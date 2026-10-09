Aeronaval detecta 46 paquetes de droga escondidos en contenedor con destino a Bélgica

La Aeronaval frustró otro trasiego de sustancia ilícita hacia Europa, tras detectar y asegurar 46 paquetes ocultos en los paneles de refrigeración de un contenedor que transitaba por una terminal portuaria de Colón, procedente de Ecuador y con destino final a Bélgica, a través de la Operación Escudo Protector y del Plan Firmeza, impulsado por el Ministerio de Seguridad Pública, en coordinación con los estamentos de seguridad.

El hallazgo se produjo mediante labores de inteligencia, perfilamiento y verificación de carga contenerizada, desarrolladas por unidades de la Sección de Inteligencia Portuaria de la Aeronaval. Durante estas acciones, se identificó un contenedor que mantenía como puerto de origen Guayaquil, Ecuador, con transbordo en Panamá y destino final Amberes, Bélgica.

En coordinación con la Fiscalía de Drogas de Colón y Gunayala, se efectuó la diligencia de allanamiento y registro del contenedor, que permitió ubicar los 46 paquetes de presunta sustancia ilícita, cuyo tipo está pendiente de determinar.

Con este resultado, la Aeronaval contabiliza 59,463 paquetes de presuntas sustancias ilícitas incautados mediante 90 operaciones desarrolladas en lo que va de 2026, reafirmando su compromiso de fortalecer los controles de seguridad marítima y portuaria, así como combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.