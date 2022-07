Unión y respeto entre pueblos, no a puja de potencias

El papa Francisco clamó hoy por un mundo de “unión entre los pueblos” y con “civilizaciones que se respeten”, al tiempo que rechazó un escenario de divisiones con potencias en conflicto y oró nuevamente por la paz.

“La crisis ucraniana debería haber sido, pero si se quiere aún puede convertirse, en un desafío para estadistas sabios capaces de construir en diálogo un mundo mejor para las nuevas generaciones”, enfatizó el Pontífice durante el rezo del Angelus.

“Con la ayuda de Dios esto siempre es posible pero debemos pasar de estrategias de poder político, económico y militar a un proyecto de paz global”, recalcó.

El Papa enfatizó luego: “No a un mundo dividido entre potencias en conflicto, sí a un mundo unido entre pueblos y civilizaciones que se respeten”.

“Seguimos orando por la paz en Ucrania y en todo el mundo”.

Hago un llamamiento a los líderes de las naciones y organizaciones internacionales para que reaccionen ante la tendencia a acentuar el conflicto y la oposición. El mundo necesita paz: no una paz basada en el equilibrio de armamentos, en el miedo mutuo, no, esto no está bien”, enfatizó.

“Esto es hacer retroceder la historia setenta años”, acotó en el Angelus. (ANSA)