Valentino Rossi, la leyenda del motociclismo se retira a los 42 años

El piloto italiano Valentino Rossi afirmó que su retiro del motociclismo profesional es “una excusa para hacer un poco de lío”.

“Intenté vivirlo con mi etilo. Estaba muy preocupado de que me traicionaran las emociones, pues intentaron hacerme llorar toda la semana. Pero debía ser una fiesta, el retiro era una excusa para hacer un poco de lío”, declaró Rossi tras el Gran Premio de Valencia.

“Il Dottore”, de 42 años y dueño de 9 títulos, se dio el gusto de finalizar décimo en la carrera española que marcó el cierre de la temporada 2021 y que ganó su compatriota Francesco Bagnaia, subcampeón del francés Fabio Quartararo.

“Esta mañana me desperté pensando que debía hacer todo para realizar una linda carrera. Estoy contento de haberlo logrado, terminé mi último GP entre los mejores 10 pilotos del mundo”, celebró ante Sky.

“En el futuro podré decir: ‘en la última carrera llegué décimo, nunca último’. Esta consciencia la mantendré durante algunos años. Ahora empezaré a darme cuenta de que me retiré. Por ahora sólo la vivo como la última carrera de la temporada. Me sentí bien, tal vez me retire el año próximo”, bromeó.

Rossi completó un giro en soledad para saludar a todos los simpatizantes que presenciaron la última carrera de la temporada 2021 en el circuito Ricardo Tormo, en cuyas gradas se vieron numerosas banderas amarillas con el icónico número 46.

“Fue todo muy lindo, me sorprendieron varias veces. En el box nos divertimos, fue una fiesta a mi estilo: hicimos líos, bebimos y desparramamos las cosas, pero aún ni siquiera estoy borracho”, aclaró.

Mientras Rossi se despedía desde la pista, su novia Francesca Sofia Novello, que en los próximos meses dará a luz a la primogénita de la pareja, rompía en llanto, tal como mostraban las imágenes de la TV.

Entre las figuras del deporte internacional que se acercaron a saludar a Valentino Rossi se destacó el ex futbolista brasileño Ronaldo Luis Nazário de Lima, bicampeón mundial con la “canarinha” en USA 94 y Corea-Japón 2022.