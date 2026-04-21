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Vicepresidente Vance suspende viaje a Pakistán

Published

6 horas atrás

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Las conversaciones de última hora sobre el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán parecían inciertas el martes mientras una tregua de dos semanas estaba a punto de expirar y ambos países advirtieron que, sin un acuerdo, estaban preparados para reanudar los combates.

El vicepresidente JD Vance, quien iba a encabezar la delegación estadounidense, canceló su viaje a Pakistán, dijo un funcionario de Washington. Irán, por su parte, tampoco había confirmado su asistencia.

Los líderes paquistaníes, incluido el primer ministro Shehbaz Sharif, trabajaron intensamente hasta tarde el martes para que ambas partes aceptaran una segunda ronda de conversaciones , según dos funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con los medios.

El alto el fuego estaba previsto a expirar el miércoles.

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