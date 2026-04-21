Israel sanciona a dos soldados por la destrucción de una estatua de Jesús

El ejército israelí condenó a dos soldados a 30 días de cárcel y los apartó del servicio activo por destrozar un crucifijo en el sur del Líbano.

«La conducta de los soldados se desvió completamente de las órdenes y los valores de las FDI», declaró el ejército israelí en un comunicado.

Las medidas disciplinarias se producen después de que la fotografía del incidente atrajera la atención mundial y la condena de líderes religiosos cristianos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sar, también condenaron el incidente.

El ejército informó que otros seis soldados que presenciaron el suceso sin intervenir serían citados a declarar ante sus superiores y que se reiteró a las tropas desplegadas en la zona el protocolo militar para el manejo de edificios y objetos religiosos.