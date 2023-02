Warner anuncia nuevas películas del “Señor de los Anillos”

Durante una conferencia de prensa realizada el pasado jueves 23 de febrero el director general de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, anunció que se están preparando nuevas películas sobre la Tierra Media y la famosa trilogía de J.R.R Tolkien -El Señor de los Anillos-.

De acuerdo a Zaslav, Mike De Luca y Pam Abdy han firmado un acuerdo con Freemode, una división de la empresa sueca Embrace Group AB quien adquirió los derechos cinematográficos de la trilogía de Tolkien.

“Planeamos honrar al pasado y mirar al futuro y adherirnos al más sólido nivel de calidad y valores de producción”, indicó Lee Guinchard, presidente de Freemode.

Estas películas serán producidas por Warner Bros. en conjunto con su empresa hermana New Line Cinema y Freemode, para ampliar de esta manera el mundo de la Tierra Media.

En la actualidad ambas empresas están trabajando en la producción de una película animada de “The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim”, la cual está ambientada 183 años antes de los hechos ocurridos en la trilogía principal, y narra el destino de Helm Hammerhand.