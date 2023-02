“TQG” la colaboración más esperada del verano

El día de hoy viernes 24 de febrero las cantantes colombianas Karol G y Shakira han estrenado su esperada canción en colaboración “TQG” -Te quedó grande-, una canción sobre el empoderamiento femenino.

En la letra de “TQG” las colombianas describen su crecimiento tras el fin de sus relaciones, los rumores de esta colaboración iniciaron a principios de años tras el anuncio del cuarto álbum de estudio de Karol G titulado “Mañana será bonito”.

Fue la misma Karol G que confirmó su colaboración con la barranquillera mediante una publicación en sus redes sociales “Sabemos que lo estaban esperando y aquí estamos”.

En la letra de “TQG” Karol G enfrenta a una expareja “Lo que ella no sabe es que tu todavía me estás viendo todas las historias”, agregando “Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito / que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito”

Por su parte en Shakira menciona en su letra “Verte con otra me dolió pero yo estoy puesta pa’ lo mío; lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido”.