Xavi Hernández: “Hay que volver a ganar”

Xavi Hernández dijo hoy al ser presentado como nuevo técnico del Barcelona en el Camp Nou que el equipo “no se puede permitir empatar ni perder”.

Aquí “hay que ganar y volver a ganar. Es evidente que no está en el mejor momento de su historia. Es un proyecto a medio largo plazo”.

Xavi reconoció que se queda con “las ganas de entrenar a Messi, a Eto’o, a Ronaldinho. Messi -añadió- me ha mandado un mensaje deseándome suerte”.

El nuevo técnico consideró al ex entrenador Pep Guadiola “una referencia para mí, el mejor del mundo”, apuntó. Alrededor de 10.000 personas asistieron en el Camp Nou a la presentación de Xavi como nuevo técnico del Barcelona tras dejar el Al-Sadd. (ANSA).