Zelensky: “Resistimos 50 días, Moscú solo nos daba 5”

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, destacó hoy que Ucrania “ha resistido durante cincuenta días. Cincuenta días de invasión rusa, aunque los ocupantes nos habían dado un máximo de cinco”, en un discurso que dirigió a la nación.

“Cincuenta días de nuestra defensa son un resultado. Un resultado de millones de ucranianos”, agregó el mandatario.

“Durante los cincuenta días de esta guerra, Ucrania se ha convertido en un héroe para todo el mundo libre. Para aquellos que tienen el coraje de llamar a las coss por su nombre, que no están envenenados por la propaganda”, subrayó Zelensky.

En el mensaje a sus compatriotas, el mandatario agregó: “Ustedes se han convertido en héroes. Todos los hombres y las mujeres ucranianas que han resistido y no se rinden. Y que vencerán. Esto traerá nuevamente la paz a Ucrania, estoy seguro”.

“Recuerdo el primer día de la invasión de la Federación Rusa. Recuerdo lo que me dijeron el 24 de febrero, que nadie estaba seguro de que resistiríamos. Todos simpatizában. Me aconsejaban escapar del país. Rendirse a la tiranía”, sostuvo.

“Pero no nos conocían. No sabían cuán valientes son los ucranianos, cuánto apreciamos la libertad. Nuestra posibilidad de vivir como queremos. No como el pueblo gobernador de modo tal que su ejército ve por primera vez un baño en los territorios ocupados y roba hasta los electrodomésticos más comunes”, concluyó Zelensky. (ANSA).