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Las tandas de penales más impactantes de los Mundiales

Published

3 horas atrás

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El Mundial Qatar 2022 fue la edición con más series penales a lo largo de los 96 años del Mundial con un total de cinco, una ronda más de las que se registraron en Italia 1990, Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 20018.

En Alemania 2006, la selección de Suiza fue eliminada sin recibir anotaciones, pero cae por penales 3-0 ante Ucrania, tras el 0-0 en tiempo reglamentario. Además, esa fue la primera tanda en la historia en la que un seleccionado no convirtió en tanda de penales.

El primer penal otorgado por el VAR  en un Mundial fue en el encuentro Francia vs Australia, en Rusia 2018. El árbitro Andrés Cunha de Uruguay fue el encargado de la revisión. En la disputa se utilizaron 445 incidencias y 19 fueron revisadas en campo. En 16 de ellas,el árbitro modificó su decisión inicial.

 

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