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México, la selección con más autogoles en la historia de los Mundiales

Published

4 horas atrás

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La selección de México posee un curioso y poco favorable registró en la historia de la Copa Mundial de la FIFA: es el equipo que más autogoles ha marcado en los Mundiales, con un total de cuatro.

El primero ocurrió en el Mundial de Uruguay 1930, cuando Manuel Rosas anotó en propia puerta frente a Chile. Años después, en Suiza 1954, Raúl Cárdenas repitió la desafortunada acción ante Francia.

Durante el Mundial de México 1970, Javier Guzmán marcó un autogol frente a Italia, mientras que el caso más reciente se registró en Rusia 2018, cuando Edson Álvarez anotó accidentalmente contra Suecia.

Aunque los autogoles suelen quedar marcados como momentos desafortunados dentro de un partido, también forman parte de la historia y las estadísticas de las Copas del Mundo. En muchos casos, ocurren por la velocidad del juego, la presión defensiva o intentos desesperados por evitar un gol rival.

A pesar de este récord negativo, México continúa siendo una de las selecciones más constantes de la Concacaf y una habitual participante en los Mundiales. El combinado mexicano ha logrado clasificar de manera consecutiva a numerosas ediciones de la Copa del Mundo y ha construido una importante historia dentro del fútbol internacional.

Además, jugadores históricos como Hugo Sánchez, Rafael Márquez, Cuauhtémoc Blanco y Guillermo Ochoa han dejado huella con actuaciones memorables que han ayudado a consolidar el prestigio de la selección mexicana a nivel mundial.

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