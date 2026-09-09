Alcalde de Pedasí habla sobre el crecimiento del turismo en la región

El alcalde Miguel Batista detalló el panorama turístico actual de Pedasí, el cual destaca gracias a hitos al avistamiento de ballenas, el desove de tortugas y a la mejora de la conectividad aérea.

Batista comentó que a pesar de los desafíos climáticos derivado por el fenómeno de El Niño, la administración local ha logrado mitigar la escasez de agua mediante el uso de pozos. Además, ya está en planes la protección de la cuenca del río Oria para asegurar la sostenibilidad hídrica a largo plazo.

Finalmente, Batista enfatizó la importancia de la descentralización administrativa como la herramienta esencial para que las comunidades locales gestionen sus propios recursos, generen empleo y garanticen un crecimiento territorial ordenado y transparente.