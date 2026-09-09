Connect with us

NOTICIAS NACIONALES

Alcalde de Pedasí habla sobre el crecimiento del turismo en la región

NOTICIAS NACIONALES

AMP da seguimiento a incidente con buque panameño en Irak

NOTICIAS NACIONALES

CSS avanza en el cumplimiento de las sentencias del caso dietilenglicol

NOTICIAS NACIONALES

Pronto podrían hacer pública la lista de ofensores sexuales

NOTICIAS NACIONALES

Refuerzan vigilancia en el Parque Nacional Coiba

NOTICIAS NACIONALES

Alcalde de Pedasí habla sobre el crecimiento del turismo en la región

Published

6 horas atrás

on

El alcalde Miguel Batista detalló el panorama turístico actual de Pedasí, el cual destaca gracias a hitos al avistamiento de ballenas, el desove de tortugas y a la mejora de la conectividad aérea.

Batista comentó que a pesar de los desafíos climáticos derivado por el fenómeno de El Niño, la administración local ha logrado mitigar la escasez de agua mediante el uso de pozos. Además, ya está en planes la protección de la cuenca del río Oria para asegurar la sostenibilidad hídrica a largo plazo.

Finalmente, Batista enfatizó la importancia de la descentralización administrativa como la herramienta esencial para que las comunidades locales gestionen sus propios recursos, generen empleo y garanticen un crecimiento territorial ordenado y transparente.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Entradas recientes

Lo Último

NOTICIAS NACIONALES3 horas atrás

AMP da seguimiento a incidente con buque panameño en Irak

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que, a través de su Dirección General de Marina Mercante (DGMM), que da...
ENTRETENIMIENTO3 horas atrás

Todo lo que debes saber del concierto de TINI FUTTTURA en Panamá

La espera está por terminar para los fanáticos de TINI. La cantante argentina llegará por primera vez a Panamá con...
NOTICIAS NACIONALES5 horas atrás

CSS avanza en el cumplimiento de las sentencias del caso dietilenglicol

La Caja de Seguro Social (CSS) informa a las víctimas del caso dietilenglicol, a sus familiares y a la ciudadanía...
NOTICIAS NACIONALES5 horas atrás

Pronto podrían hacer pública la lista de ofensores sexuales

Las autoridades se preparan para lanzar una plataforma digital pública que expondrá los nombres de ciudadanos con sentencias firmes por delitos sexuales,...
NOTICIAS NACIONALES5 horas atrás

Refuerzan vigilancia en el Parque Nacional Coiba

El Ministerio de Ambiente ha impulsado una iniciativa para fortalecer la custodia del Parque Nacional Coiba, un sitio de incalculable...
NOTICIAS NACIONALES6 horas atrás

Lluvias afectan cultivos en áreas comarcales

Una situación de emergencia enfrentan diversas comunidades en la comarca Ngäbe-Buglé, debido a las intensas precipitaciones y el desbordamiento de...
NOTICIAS NACIONALES6 horas atrás

Alcalde de Pedasí habla sobre el crecimiento del turismo en la región

El alcalde Miguel Batista detalló el panorama turístico actual de Pedasí, el cual destaca gracias a hitos al avistamiento de...
SALUD Y VIDA7 horas atrás

Guía de 6 pasos para promover un envejecimiento saludable

El Ministerio de Salud de Panamá (MINSA) han puesto en marcha la iniciativa «Panamá con salud y bienestar», orientada a...
TECNOLOGÍA7 horas atrás

Apple presenta sus nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max

Apple ha anunciado oficialmente la llegada de sus nuevos dispositivos insignia: el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro...
NOTICIAS INTERNACIONALES7 horas atrás

Marco Rubio llega a Ecuador en medio de su gira por Suramérica

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, visita Ecuador este miércoles como segunda escala de una gira por...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!