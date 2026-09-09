Apple presenta sus nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max

Apple ha anunciado oficialmente la llegada de sus nuevos dispositivos insignia: el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, los cuales incorporan avances significativos en fotografía profesional, procesamiento, duración de la batería e inteligencia artificial.

Innovación fotográfica con apertura variable y autenticidad de imagen

La principal novedad del sistema de cámaras es su sensor principal Fusion de 48 MP, el cual integra por primera vez en un iPhone la tecnología de apertura variable mediante un mecanismo de seis cuchillas cortadas por láser. Este sistema ajusta la entrada de luz y la profundidad de campo de forma automática o manual mediante los nuevos controles Pro en la aplicación Cámara (que permiten regular la velocidad de obturación, el balance de blancos o la apertura).

Adicionalmente, Apple introdujo la función Apple Reference Image, una herramienta diseñada para autenticar fotografías mediante datos firmados por el propio sensor y procesados de manera segura, permitiendo comparar la imagen capturada con una referencia inalterable para verificar si ha sido editada o generada por IA.

Procesador A20 Pro de 2 nm y nuevo sistema de refrigeración

El rendimiento de ambos modelos está respaldado por el nuevo chip A20 Pro, construido con tecnología de 2 nanómetros. Este componente cuenta con una CPU de 6 núcleos, una GPU de 7 núcleos hasta un 40% más rápida que la del A19 Pro y un Dual Neural Engine de 16 núcleos (32 núcleos en total) que duplica la potencia de procesamiento para inteligencia artificial.

Para sostener este nivel de potencia, Apple rediseñó el sistema térmico acoplando el chip directamente a una cámara de vapor de nueva generación con tres veces más superficie que la del iPhone 17 Pro, lo que permite incrementar el rendimiento continuo en hasta un 40%.

Autonomía extendida, iOS 27 y conectividad

En el apartado de energía, los modelos que funcionan exclusivamente con eSIM aprovechan el espacio interno para ofrecer hasta 36 horas de reproducción de video en el iPhone 18 Pro y hasta 45 horas en el iPhone 18 Pro Max. En cuanto a la velocidad de carga, el iPhone 18 Pro puede alcanzar el 50% de batería en aproximadamente 15 minutos mediante conexión por cable.

Los dispositivos ejecutan el sistema operativo iOS 27, el cual incluye la beta de Siri AI (impulsada por Apple Intelligence) y una Dynamic Island rediseñada que ahora permite mostrar hasta tres actividades en vivo al mismo tiempo. En materia de redes, se estrena el chip inalámbrico N1 (compatible con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread) y el módem celular C2.

Precios, versiones y fecha de lanzamiento

Los iPhone 18 Pro y Pro Max se fabrican en cuatro acabados: negro, silver, glacier y burgundy, con opciones de almacenamiento de 256GB, 512GB, 1TB y 2TB.

iPhone 18 Pro: Disponible desde $1,199 .

Disponible desde . iPhone 18 Pro Max: Disponible desde $1,299.

Las reservas internacionales comenzarán el sábado 12 de septiembre, mientras que la disponibilidad oficial en tiendas iniciará el viernes 18 de septiembre.