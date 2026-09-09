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Guía de 6 pasos para promover un envejecimiento saludable

Published

7 horas atrás

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El Ministerio de Salud de Panamá (MINSA) han puesto en marcha la iniciativa «Panamá con salud y bienestar», orientada a fomentar la calidad de vida, la independencia y la prevención de afecciones en la población de adultos mayores. A través de la guía institucional «6 pasos básicos para envejecer saludablemente», las autoridades sanitarias promueven un enfoque integral que combina la actividad física cotidiana, la nutrición balanceada, el cuidado emocional, la administración responsable de fármacos, la prevención de accidentes en el hogar y los chequeos médicos periódicos.

1. Actividad física, nutrición y uso responsable de medicamentos

Para preservar la movilidad y la energía en la vida diaria, el protocolo institucional detalla las siguientes recomendaciones iniciales:

  • Baila o practica ejercicios suaves y disfrútalos: Se aconseja realizar caminatas diarias de 20 a 30 minutos, mantenerse en movimiento dentro del hogar, pasear a las mascotas o practicar bailes y ejercicios de baja intensidad que ayuden a conservar la independencia física.
  • Alimentación saludable: Se promueve priorizar el consumo de pescado, carnes blancas y legumbres, e incorporar frutas y verduras en la dieta diaria. Asimismo, se insta a reducir el consumo de azúcar, sal y alimentos fritos, consumiendo porciones moderadas para mantener la fuerza y la vitalidad.
  • Buen uso de medicamentos: Bajo la premisa «Medicamentos bien usados, salud bien cuidada», el MINSA enfatiza la importancia de no automedicarse, acatar estrictamente las indicaciones médicas, organizar las medicinas por días u horarios y apoyarse en alarmas o recordatorios.

2. Bienestar emocional, seguridad doméstica y controles médicos

El plan de salud pública enfatiza que el bienestar durante la vejez requiere también un entorno seguro y una mente activa:

  • Cuidado de la mente y la salud emocional: Se recomienda ejercitar la agilidad mental mediante la lectura, aprender nuevas habilidades o retomar pasatiempos. Adicionalmente, se sugiere mantener conversaciones con personas de confianza y participar en actividades comunitarias o juegos grupales como cartas y dominó.
  • Prevención de accidentes: Con el lema «Menos caídas, más calidad de vida», la guía orienta a garantizar una buena iluminación en casa, evitar pisos mojados, retirar alfombras o tapetes pequeños, usar calzado bajo con suela antideslizante, mantener los cables eléctricos fuera del paso e instalar pasamanos en baños y escaleras.
  • Controles de salud periódicos: Como factor clave para salvaguardar la autonomía personal, se señala la necesidad de acudir puntualmente a las citas médicas, realizarse exámenes de laboratorio al menos una vez al año, monitorear la presión arterial, la diabetes y el peso corporal, además de efectuar revisiones periódicas de la vista y la audición.

Esta campaña de orientación en salud pública se enmarca en las acciones del Gobierno Nacional correspondientes al año 2026, bajo el lema oficial «Con paso firme».

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