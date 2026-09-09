Marco Rubio llega a Ecuador en medio de su gira por Suramérica

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, visita Ecuador este miércoles como segunda escala de una gira por tres países de Sudamérica, destinada a reforzar la cooperación en materia de seguridad con líderes conservadores cercanos al presidente Donald Trump, especialmente en el marco de los esfuerzos de la administración por combatir el narcotráfico.

Tras pasar el martes en Colombia reuniéndose con el nuevo y combativo presidente conservador Abelardo de la Espriella, Rubio viajaba a Quito para mantener conversaciones con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, quien ha adoptado rápidamente la postura de mano dura de la administración Trump respecto a las operaciones antinarcóticos y la inmigración ilegal.

Ecuador ha tenido dificultades para contener la violencia relacionada con las drogas desde 2021, a medida que cárteles rivales se alían con bandas locales y luchan por el control de rutas y puertos costeros utilizados para el tráfico de cocaína. El país se encuentra situado entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo.