Administración de Mulino avanza con ANATI en la titulación de tierras en Panamá Este

La Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) reafirmó su compromiso con la titulación y regularización de tierras en Panamá Este, durante el Gabinete Ampliado encabezado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, realizado en el corregimiento de Tortí.

En el marco de esta jornada, el administrador general de ANATI, Andrés Pagés Chanis, acompañó al mandatario y a la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, en la entrega simbólica de 20 títulos de propiedad, los cuales corresponden a trámites gestionados por la Dirección Nacional de Adjudicación Masiva y la Dirección Nacional de Titulación y Regularización.

Estas nuevas entregas se suman al trabajo sostenido que la institución viene desarrollando en Panamá Este, donde ya se han otorgado alrededor de 700 títulos de propiedad.

Los títulos entregados en esta región benefician a las comunidades de Tocumen, Pacora, La Mesa de San Martín, 24 de Diciembre y Chimán Cabecera.

Pagés Chanis destacó que la titulación de tierras representa mucho más que la entrega de un documento, ya que brinda seguridad jurídica a las familias, fortalece su patrimonio y abre nuevas oportunidades para el desarrollo económico y social.

“Como parte del Gobierno Nacional, tenemos el compromiso de reconocer el derecho de quienes durante años han trabajado, habitado y cuidado sus tierras. Cada título que entregamos representa tranquilidad, patrimonio y futuro para una familia panameña”, señaló el administrador general de ANATI.

La institución mantiene además una agenda de trabajo orientada a ampliar los procesos de regularización en Panamá Este mediante la implementación de barridos catastrales que permitirán identificar, medir y avanzar en la formalización de una mayor cantidad de predios.

Entre las áreas contempladas se encuentran corregimientos como Brujas y Unión Santeña, en el distrito de Chimán, donde durante los próximos meses se prevé realizar el levantamiento de más de 500 predios.

Estos trabajos forman parte de la estrategia nacional de ANATI para acercar los procesos de titulación a las comunidades y reducir las brechas históricas de acceso a la propiedad formal.

La institución reiteró que la regularización de la tierra constituye una herramienta para distribuir riqueza, brindar estabilidad a las familias y consolidar el patrimonio de miles de panameños que durante generaciones han ocupado y trabajado sus predios.

ANATI continuará desarrollando jornadas de campo, levantamientos catastrales y procesos de adjudicación y titulación en distintos puntos del país, como compromiso del Gobierno Nacional de avanzar hacia una mayor seguridad jurídica sobre la tierra y fortalecer el ordenamiento territorial.